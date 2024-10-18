ikas Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın İstanbul'da Göztepe ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Süper Lig'in ilk 8 haftasında üçer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, 12 puanla 7. sırada yer alıyor.

Ligdeki 7 karşılaşmasında üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet yaşayan Göztepe ise topladığı 12 puanla 6. sırada bulunuyor.