ikas Eyüpspor - Zecorner Kayserispor: 1-1

Beyza Betül CİHAN/İSTANBUL,(DHA)- SÜPER Lig’in 15’inci haftasında ikas Eyüpspor, sahasında Zecorner Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig’in 15’inci haftasında İkas Eyüpspor sahasında Zecorner Kayserispor’u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 14.30’da başlayan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti. Kol’un yardımcılıklarını Bora Özkara ve Ogün Kamacı yaptı. Eyüpspor, “Marcus Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Nihad Mujakic, Taras Stepanenko, Mateusz Legowski, Denis Draguş, Emre Akbaba, Prince Ampem, Umut Bozok” 11’i ile sahada yer aldı. Zecorner Kayserispor ise, “Bilal Bayazıt, Aaron Opoku, Youssef Bennasser, Stefano Denswil, Lionel Carole, Furkan Soyalp, Laszlo Benes, Carlos Mane, Joao Mendes, Miguel Cardoso, German Onugkha” 11 ile maça başladı.

Mücadelenin ilk 20 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 26’ncı dakikada Eyüpspor, gole yaklaştı. Ampem’in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan geri döndü. Ceza alanı sağ çaprazında Draguş’un çektiği şutta top auta gitti. 38’inci dakikada Eyüpspor’un sağ taraftan kullandığı kornerde savunmanın karşıladığı top Denswil’in kafasını sıyırıp eline çarptı. Bu pozisyonda Eyüpspor penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

51’inci dakikada Eyüpspor, Emre Akbaba’nın golüyle öne geçti. Umut’un vuruşunda kaleci Bilal gole izin vermedi. Kalecinin ayağı ile uzaklaştırdığı topa kayarak vuruşunu yapan Emre Akbaba takımını öne geçirdi: 1-0. 70’inci dakikada Kayserispor beraberliği buldu. Sol çaprazda topla buluşan Banes’in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Felipe’nin altından ağlara gitti: 1-1.

Mücadele 1-1'lik skorla berabere tamamlandı.