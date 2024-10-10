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İkbal'in katledildiği Edirnekapı surlarında bariyerli "önlem" alındı

Edirnekapı'da 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in Semih Çelik tarafından katledildiği surların girişine demir bariyer çekildi.

Güncel
  • 10.10.2024 16:17
  • Giriş: 10.10.2024 16:17
  • Güncelleme: 10.10.2024 16:21
Kaynak: AA
İkbal'in katledildiği Edirnekapı surlarında bariyerli "önlem" alındı
Fotoğraf: AA

İstanbul'da saldırgan Semih Çelik'in 2 genç kızı öldürdükten sonra intihar ettiği Edirnekapı surlarına çıkan merdivenler, güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldı.

Polis ekiplerinin, 4 Ekim'de meydana gelen olayın ardından Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlerin önü ile çevresinde bekleyişleri sürüyor.

Güvenlik önlemleri kapsamında surlara çıkan merdivenlerin demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.

Bu arada surların önünden geçen vatandaşlardan bazıları olay yerine karanfil bırakırken bazıları fotoğraf ve video çekiyor.

​Eyüpsultan ve Fatih'te, 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.

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