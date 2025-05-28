İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in öldürülmesini protesto eden beş öğrenciye "Cumhurbaşkanına hakaretten" dava

Kamuoyunda "Sur cinayetleri" olarak bilinen, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in öldürülmesini protesto eden beş kadın öğrenci hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açıldı. Beş öğrenci, yarın İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Fatih'teki surlarda 4 Ekim 2024 tarihinde İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in Semih Çelik tarafından katledilmesi, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmış ve ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ise Göztepe Yerleşkesi'nde kadın cinayetlerini protesto eden öğrencilere, "izinsiz basın açıklaması yaparak kampüs trafiğini engelledikleri" gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt, öğrencilere kınama cezası vermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da beş kadın öğrenci hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame hazırladı.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi önünde "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz, susmuyoruz, isyanımızın sesini kampüsten sokağa herkes duyacak" sloganıyla düzenlenen protestoda, üzerinde "Karar verildi" yazısı, kırmızı yumruk simgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünün yer aldığı pankartın açıldığı belirtildi. Savcılık, bu pankart nedeniyle öğrencilerin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği kanaatine vararak dava açtı.

Beş öğrenci, yarın İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.