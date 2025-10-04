İkbal ve Ayşenur katledileli 1 sene oldu: İktidar verdiği sözleri tutmadı

19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in, İstanbul Fatih’teki surlarda, Semih Çelik tarafından katledilmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Semih Çelik, ailesine Ayşenur Halil'in evde olduğunu ve eve gelmemelerini söyledi. Eyüpsultan'da oturduğu belirlenen Semih Çelik önce Ayşenur Halil'i evine çağırdı. Saat Ayşenur’u öldürdü. Polise ise konumunda bir cinayet işlendiğini belirterek uzaklaştı. Daha sonra İkbal Uzuner'i, Fatih'te sur dibinde saat 13.58'de buluştuktan sonra surlara çıkararak öldürdü. Uzuner'in kafasını surlardan aşağı attı. Edirnekapı surlarında işlediği cinayetin ardından aşağı atlayarak intihar etti.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

20 Aralık 2024 tarihinde Semih Çelik'in ailesi asliye hukuk mahkemesine başvurarak soyadlarının bu olay yüzünden can güvenliklerini tehlikeye attığını, tehdide uğradıklarını belirterek soyad değişikliği davası açtı.

İkbal ve Ayşenur’u katleden Çelik’in intiharı nedeniyle dosyada takipsizlik kararı verildi.

Takipsizlik kararında, Çelik'in iki maktule karşı, "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçunu işlediği tespit edilmişse de şüphelinin ölümü nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

KADIN CİNAYETLERİ DURMADI

İkbal ve Ayşenur’un öldürülmesinden iki gün sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş “Şiddetin karanlık gölgesini, kadınların üzerinden kaldıracağız” dedi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “Gençlerimizin yitip gitmelerine seyirci kalamayız” dedi.

O günden bugüne tam 1 sene geçti. Ancak iktidar kadın cinayetlerinin durması için hiçbir adım atmadı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine Ekim 2024-Eylül 2025 arasında 295 kadın erkekler tarafından öldürüldü.