IKBY Başbakanı Barzani Ankara'da

Irak Kürt Bölgesel Yönetim (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, resmî temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşecek.

Rudaw'ın aktardığına göre Barzani'nin saat 12.00'da ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi planlanıyor.

Görüşmede Suriye'de gelişmelerin ve Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin konuşulması bekleniyor.