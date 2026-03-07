IKBY Başkanı Barzani ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “bölgedeki son durumu” görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgedeki son gelişmeler ile gerilimin daha fazla tırmanma riskinin sonuçlarını ele aldı.

IKBY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barzani ile Macron telefonda görüştü.

Açıklamaya göre, Barzani ile Macron, bölgedeki son durumu ve ABD ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü saldırının etkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gerilimin daha fazla tırmanma riskinden duydukları endişeyi dile getiren ikili, bölgede barış ve istikrarı yeniden sağlamak için daha güçlü uluslararası çabalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Barzani ile Macron, Fransa’nın Irak ve IKBY ile ilişkilerini ve işbirliğini değerlendirerek ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini dile getirdi.