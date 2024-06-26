IKBY'de 2 yıldır ertelenen parlamento seçimlerinin tarihi belli oldu

IKBY'de 2 yıldır ertelenen parlamento seçimleri, 20 Ekim'de yapılacak.

IKBY Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, parlamento seçimlerinin 20 Ekim'de düzenlenmesini öngören kararnamenin Neçirvan Barzani tarafından imzalandığını duyurdu.

Rûdaw'ın aktardığına göre Dilşad Şehab, Neçirvan Barzani'nin seçimlerin 20 Ekim 2024'te yapılması yönündeki kararnameyi imzaladığını dile getirdi. Dilşad Şahab, şunları söyledi:

"2005 tarihli 1 sayılı Kürdistan Bölgesi Başkanlık Kanunu'nun 10'uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince Neçirvan Barzani, parlamento seçimlerinin 20 Ekim 2024 tarihinde yapılmasına karar verdi" ifadelerini kullandı. Şehab, kararnamenin bugün itibariyle yürürlüğe gireceği belirtilerek, "İlgili taraflar, bu kararnamenin uygulanması için Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu ile iş birliği ve gerekli çalışmaları yapmakla yükümlü olacak."

NE OLMUŞTU?

IKBY'de milletvekili seçimlerinin ilk olarak 1 Ekim 2022'de yapılacağı açıklanmış ancak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında azınlık kotaları başta olmak üzere seçim yasası ve Yüksek Seçim Komisyonu'nun aktifleştirilmesi konularında yaşanan anlaşmazlık sonrası seçimlerin bir yıl ertelenerek 18 Kasım 2023'de yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu tarihte de yapılamayan seçimler daha önce 25 Şubat 2024 ve 10 Haziran 2024 tarihlerine ertelenmişti. IKBY'de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri son olarak 30 Eylül 2018'de gerçekleştirilmişti.