IKBY'de parlamento seçimleri: Hangi parti kaç sandalye kazandı?

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 2 yıldır ertelenen milletvekili seçimleri dün yapıldı. Resmî sonuçlara göre Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) seçimi kazandı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetlenen seçimlerde 368'i kadın olmak üzere 1191 aday yarıştı.

Katılımın yüzde 72 olarak açıklandığı seçimde Yeni Nesil Hareketi milletvekili sayısını ikiye katlayarak dikkat çekti.

SANDALYE DAĞILIMI

100 sandalyeli parlamentoda şu anki sonuçlara göre dağılım şu şekilde oldu:

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 40

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 23

Yeni Nesil: 16

Kürdistan İslami Birlik: 7

Helwest Hareketi: 3

Halk Cephesi: 2

Değişim Hareketi (Goran): 1

Kürdistan Adalet Topluluğu: 3

Neçirvan Barzani’nin partisi KDP, Erbil'deki üstünlüğünü korurken Süleymaniye'de en yüksek oya ulaşan parti ise Talabani'nin liderliğini yaptığı Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi (KYP) oldu.

AZINLIK VEKİLLERİ

Azınlık kotalarına ayrılan sandalyeleri kimerin kanzadığı da netleşmeye başladı. 100 sandalyenin 5’i Türkmen, Kildani, Süryani ve Asuri Hristiyan kota olarak ayrılmış durumda.

Rudaw'ın aktardığına göre Erbil'de Türkmen aday Muna Kahveci ile Hristiyan aday Rami Nuri, Süleymaniye'de Hristiyan Babilyon Listesi adayı Dana Amanc ve Türkmen aday Necdet Nuri, Duhok'ta ise Hristiyan aday Jaymes Hesdo parlamentoya girmeye hak kazandı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’nun bugün saat 17.00’den sonra seçim sonuçlarını resmen açıklaması bekleniyor.