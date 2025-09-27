IKBY'deki petrol sahalarından ihracat yeniden başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) petrol sahalarından ihracata yeniden başlandığı duyuruldu.

Irak resmi haber ajansı İNA’ya göre IKBY’deki sahalardan çıkarılan petrol ihraç edilmeye başlandı.

Erbil merkezli Rûdaw'ın haberine göre Fişhabur petrol sahasında IKBY heyeti, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketlerinin katılımıyla petrol ihracatına yeniden başlandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY’deki sahalarda üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Paris'teki tahkim mahkemesinin Mart 2023'te aldığı bir karar sonucunda, IKBY'den Türkiye'nin Ceyhan limanı üzerinden yaptığı petrol ihracatı durdurulmuştu. O dönemde Kerkük petrolüyle birlikte günlük ihracat miktarı yaklaşık 400 bin varile ulaşıyordu.

Yeniden başlayan ihracatın ilk aşamasında günlük 190 bin varil petrol ihraç edileceği belirtildi. Petrolün Ceyhan limanına ulaşmasının ise 24 ila 48 saat süreceği öngörülüyor.