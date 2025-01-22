IKBY Meclisi geçici Başkanı Muhammed Süleyman görevinden istifa etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi’nde en yaşlı milletvekili olması nedeniyle geçici Meclis Başkanlığını yürüten Muhammed Süleyman görevinden istifa ettiğini açıkladı.

IKBY Meclisinde, meclis başkanlığı yönetiminin seçilmesi için bugün düzenlenmesi beklenen oturumda yeterli çoğunluk sağlanamadı. 100 sandalyeli meclisteki oturuma 26 milletvekili katılım gösterdi.

Meclis başkanlığı seçimi için oturum düzenlenmesi çağrısında bulunan Yeni Nesil Hareketi’nden Süleyman, yeterli çoğunluğun sağlanamamasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Görev süresi 2 Temmuz 2023’te sona eren Meclisin 6. döneminin ilk oturumu, yaklaşık bir buçuk yıl aranın ardından 2 Aralık 2024'te düzenlenmişti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

2 Aralık’taki oturumda, Meclis başkanı, yardımcısı ve sekreterinin seçilmesi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. Meclis başkanlığının en az 51 milletvekilinin oyuyla seçilmesi öngörülüyor.

Meclis başkanlık yönetiminin seçilmesinin ardından 30 günlük süre içerisinde ise IKBY Başkanı'nın seçilmesi süreci başlıyor. Adaylık süreçlerinin tamamlanmasının ardından da Meclis salt çoğunlukla yeni başkanı seçiyor.

IKBY Başkanı seçilen kişinin ise en çok oyu alan birinci partinin başbakan adayını hükümeti 30 gün içerisinde kurmak üzere görevlendirmesi bekleniyor.

IKBY'de 20 Ekim'de yapılan milletvekili seçim sonuçlarına göre, 5'i kotalara ayrılan 100 sandalyeli mecliste, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 39, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu 1 sandalye elde etmişti.