IKBY petrol anlaşmaları onaylandı

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Bağdat’taki Kerh (Bölge) Mahkemesi, Irak Petrol Bakanlığı’nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile yapılan petrol sözleşmelerinin iptali yönündeki şikâyetini reddetti. Rudaw’ın haberine göre mahkeme, IKBY’nin 9 uluslararası petrol şirketi ile arasındaki sözleşmelerin hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Söz konusu anlaşmaların, Irak Yüksek Mahkemesi’nin Şubat 2022’de verdiği "geçersiz" kararına dayandırılmasına rağmen mahkeme, bu şirketlerle Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki anlaşmaların hukuki olduğuna karar verdi.