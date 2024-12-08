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IKBY: Suriye’nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz

IKBY'den yapılan yazılı açıklamada, Suriye’de hızlı değişikliklerle yeni bir dönem başladığı belirtilerek, "Suriye halkının kararına ve iradesine saygı gösteriyoruz. Gelecekteki Suriye’nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz. Tüm halkların ve oluşumların hakları güvence altında olmalıdır" İfadelerine yer verildi.

Dünya
  • 08.12.2024 19:51
  • Giriş: 08.12.2024 19:51
  • Güncelleme: 08.12.2024 19:53
Kaynak: AA
IKBY: Suriye’nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz
FOTOĞRAF: AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Suriye'de Beşar Esad'ın El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki silahlı gruplar tarafından devrilmesinin ardından, "Gelecekteki Suriye’nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz. Tüm halkların ve oluşumların hakları güvence altında olmalıdır" açıklamasında bulundu.

IKBY'den yapılan yazılı açıklamada, Suriye’de hızlı değişikliklerle yeni bir dönem başladığı belirtilerek, "Suriye halkının kararına ve iradesine saygı gösteriyoruz. Gelecekteki Suriye’nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz. Tüm halkların ve oluşumların hakları güvence altında olmalıdır" İfadelerine yer verildi.

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