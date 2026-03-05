IKBY yetkilisi: Tek bir Kürt bile İran sınırını geçmedi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken ABD'nin İran'da rejime karşı isyan başlatmaları için Kürt grupları silahlandıracağı iddia edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanlık Ofisinden Aziz Ahmed, Iraklı Kürtler'in İran sınırından geçerek kara harekatı başlattığı yönündeki haberleri yalanladı.

Başbakanlık Ofisi Özel Kalem Müdürü Yardımcısı Ahmed, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Tek bir Iraklı Kürt dahi sınırı geçmedi. Bu haberler tamamen asılsız" dedi.

BBC Monitoring izleme servisine göre Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Araci, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki yeni gelişmeleri değerlendirdi.

Askeri eylemlerin tırmandırılmasına veya çatışmanın genişletilmesine karşı çıkan Araci, bölgenin güvenlik ve istikrarının korunması çağrısında bulundu.