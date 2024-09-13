İki 12 Eylül’le de hesaplaşacağız

HABER MERKEZİ

Ülkeyi büyük bir karanlığa sürükleyen 12 Eylül Darbesi’nin üzerinden 44 yıl geçti. Yükselen sol sosyalist hareketlerin bastırılması amacıyla gerçekleşen darbenin ardından bugünkü rejimin de yollarının açılacağı koşullar yaratılırken dün ülkenin birçok yerinde 12 Eylül Darbesi protesto edildi.

Yapılan açıklamalarda AKP’nin 12 Eylül’ün bir devamı olduğu vurgulanırken, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ortaklığı ile inşa edilen rejimle hesaplaşmadan 12 Eylül ile hesaplaşılamayacağı vurgulandı.

DARBE KURUMSALLAŞTI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden (TMMOB) yapılan açıklamada darbenin ardından hayata geçirilen ve AKP ile entegre olan neoliberal politikaların sonuçlarına dikkat çekildi. TMMOB Başkanı Emin Koramaz, yaptığı açıklamada, “12 Eylül Darbesi’nin yarattığı acıların ve toplumsal sonuçların ortadan kalkması ancak ve ancak 12 Eylül uygulamalarının tümüyle ortadan kaldırılmasıyla ve onun bir sureti olan tek adam rejiminin sona ermesiyle mümkündür” dedi. DİSK’in de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "12 Eylül emeğe karşı sermaye darbesidir. 44 yıldır 12 Eylül darbesi ile inşa edilen emek düşmanı politikalar sürüyor" denildi.

Türkiye Barolar Birliği ise darbenin üzerinden geçen 44 yıla rağmen devam eden hukuksuzluklara dikkat çekti. Açıklamada "Mücadelemiz; darbelerin açtığı yarayı iyileştirecek tek ilaç olan hukukun üstünlüğünü tesis etmek; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini yaşama geçirmek içindir" denildi.

TESLİM OLMAYACAĞIZ

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, 12 Eylül Darbesi’nin 44’üncü yıldöümünde “Ne darbe ne diktatörlük. Karanlığa teslim olmayacağız” sloganıyla darbenin ilk duyurulduğu yer olan TRT

İstanbul Radyosu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. "12 Eylül 44 yıldır sürüyor. Karanlığa teslim olmayacağız!" pankartının açıldığı eylemde basın metnini İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri okudu. 1980 darbesi sürecinde yaşananları hatırlatan ve darbe uygulamalarının hala devrede olduğunu belirten Yoleri, özellikle de 2016-18 yılları arasında OHAL sürecinde yaşananlara bakıldığında 12 Eylül’ün tüm kurumları ve zihniyetiyle iş başında olduğunun görüldüğünü belirtti.

YILDIZLARA SÖZ

SOL Parti’den yapılan açıklamada “Türkiye bu siyasal İslamcı faşizme Amerikan politikaları doğrultusunda, 12 Eylül’den AKP’ye uzanan müdahalelerle sürüklendi” denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Söz, CIA tezgâhlarında yetişmiş kanlı katillere, cuntacılara karşı direnmenin onurunu taşıyan devrimcilere söz. Fikri Sönmez’lere, Behçet’lere, Veysel’lere, Özenç’lere, Hıdır’lara, Necdet’lere, Soner’lere, İlyas’lara, Erdal’lara, Mine’lere söz. Yıldızınız yeniden kuracağımız ülkenin gökyüzünde parlayacak.”

FKİRLERİ İKTİDARDA

Türkiye Komünist Partisi’nin darbenin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklama şöyle:

"ABD emperyalizminin ‘bizim çocuklar’ dediği faşist cuntanın, işçi sınıfımızı, devrimcileri, halkı büyük bir terörle hedef aldığı kanlı darbenin yıldönümü. Darbeciler ABD’nin, darbecilere teşekkür mektupları yağdıran başta Koç olmak üzere patronların çocuklarıydı. Halka karşı kanlı bir zafer kazanan evlatlarıyla gurur duydular. Darbenin çocukları ise önce emekçi düşmanı Özal, sonra da onu örnek aldığını her fırsatta dile getiren ama ötesinde halk düşmanlığında onu da aşan, patronların ve emperyalistlerin ayak bağı olarak gördüğü cumhuriyeti tasfiye eden Erdoğan AKP’si oldu. Tam da bu nedenle patron düzeniyle, gericilikle, emperyalizmle mücadeleyi büyütmek zorundayız. Halkımızın, işçi sınıfımızın böyle bir birikimi var; yeter ki örgütlü bir şekilde ayağa kalkalım…"

DEVİRLERİ KAPANACAK

Emek Partisi de yaptığı açıklamada iktidar ve çevrelerinin darbe karşıtı açıklamalarının bir anlamı olmadığını vurguladı. “Emekçilere, halklara ve özgürlüklere karşı yapılmış darbelerin siyasi mirasçıları olarak düzenin devamında rol oynamaya devam ederler, askeri bürokrasiyi yanlarına alarak siyasi rakiplerini alt etmeye girişirler” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Halkı her gün darbe yaparcasına yönetenler, her geçen gün daha da yoksullaştıranlar, yokluk ve yasaklar dönemi kapandı diyerek yalan söyleyenlerin devri bitecektir. İşte o zaman gerçek demokrasi, gerçek bağımsızlık, gerçek halk yönetiminin yolları da açılacak, darbecilerin devri gerçekten kapanacaktır. İşçi sınıfı tarihi bunu göstermiştir.

Türkiye İşçi Partisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kenan Evren komutasındaki cunta ile bugünkü rejim aynı kökten besleniyor. Bugünlerde yeni anayasa tartışmaları yürüten AKP’nin halk iradesini gasp etmek açısından 12 Eylül ile arasında kan bağı vardır. Anayasa tanımayanlarla anayasa yapılmaz. Halk düşmanlarını affetmeyeceğiz” Türkiye Komünist Hareketi ise şu ifadelere yer verdi: “Cunta lideri Evren’in bile sahip olmadığı yetkiler bugün başkanlık adıyla Erdoğan’da bulunmakta, AKP eliyle kurulan istibdat rejimi ile 12 Eylül cunta rejimi arasında ise doğrudan bir süreklilik bulunmaktadır. AKP’nin temsil ettiği Türk-İslam sentezi ideolojisi, 12 Eylülcülüktür. “Milli irade” diyerek milletin iradesini tek adam rejimine bağlamak, 12 Eylülcülüktür. AKP’nin ekonomi siyaseti, 24 Ocak kararlarının devamı olduğu için, 12 Eylülcülüktür. AKP, 12 Eylül cuntasının has çocuğudur.