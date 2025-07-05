İki araç çarpıştı 13 yaşındaki Musa öldü

Kahramanmaraş’ta otomobil ve pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Onikişubat ilçesi Hacımustafa Çiftliği Mahallesi Aksu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.K. idaresindeki 46 475 plakalı Tofaş marka otomobil köprü üzerinde seyir halindeyken A.Y. idaresindeki 46 AID 942 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Musa K. (13) hayatını kaybetti, sürücü olan abisi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti. Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni ise morga gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.