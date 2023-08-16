İki araç çarpıştı, biri alev topuna döndü

Erzurum’da gecenin geç saatlerinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında, araçlardan biri alev topuna döndü.

Erzurum’un Terminal Caddesi’nde gece 00.30 sıralarında seyir halindeki iki araç çarpıştı. Çarpışan araçlardan biri alev alırken, yanan araca çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Yanan araç tamamen kullanılmaz hele geldi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, aracın patlama riskine karşı kısa süreli bir panik yaşandı.