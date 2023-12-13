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İki araç kafa kafa çarpıştı: 8 yaralı

Ajans Haberleri
  • 13.12.2023 17:36
  • Giriş: 13.12.2023 17:36
  • Güncelleme: 13.12.2023 17:37
Kaynak: İHA
İki araç kafa kafa çarpıştı: 8 yaralı

Erdek-Bandırma yolunda hatalı sollama sebebiyle meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Erdek-Bandırma yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bandırma istikametinden gelen 26 AAY 671 plakalı otomobil, yaptığı hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen 03 F 1265 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada yaralanan 8 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. 

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