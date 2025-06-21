İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Uşak’ta karşı şeride geçerek iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 sürücü hayatını kaybederken 1 sürücü ise yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Uşak karayolu Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar’dan Uşak’a seyir halinde olan S.D. (30) 10 AKV 051 plakalı pikap yolun karşı yöne geçerek Ali Avşar (42) yönetimindeki 43 AGY 671 plakalı otomobille kafa kaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede otomobil sürücüsü Ali Avşar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince pikap sürücüsü ile sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Avşar’ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken pikap sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.