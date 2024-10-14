İki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dazkırı Bozan köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.K., yönetimindeki 20 TD 760 plakalı otomobil dinlenme tesisi çıkışında R.G., idaresindeki 42 FNM 20 plakalı araçlar çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile S.K. ve R.G., yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.