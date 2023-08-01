İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Malatya’da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 09.15 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen İ. Y. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen K. Ö. idaresindeki araç çarpıştı.

Kazada İ.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken , yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.