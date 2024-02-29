İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 07.10 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Bulgurlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolu üzerinde seyir halinde olan A.B. (20) idaresindeki otomobil ile Ş.D. (37) yönetimdeki araç kavşakta çarpıştı. Kazada, Y.M.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.