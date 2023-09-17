İki aracın karıştığı kazada maddi hasar oluştu

Eskişehir’de tali yoldan caddeye çıkan aracın başka bir araçla çarpışması sonucunda gerçekleşen kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kırım Caddesi üzerinde meydana geldi.

Tali yoldan caddeye çıkan araç ile seyir halinde olan 34 HH 6989 plakalı aracın çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Şans eseri kazada yaralanan kimse olmazken, trafikte kısa süreli aksama meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.