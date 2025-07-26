İki askerin sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliğinden şehit olması... CHP'li Bakan: Evlatlarımızın ölümüne sebep olanlar kimse yargılanmalı, ordudan ihraç edilmelidir

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği nedeniyle muhafız er Hayrullah Halit Karaman ve ikmal er Semih Erdoğan'ın şehit olmasına ilişkin olarak, "Kabul edemiyorum, hiç kimse kabul etmemeli! Bu bir ihmal değilse, vicdansızlıktır ve kasıttır. Bu evlatlarımızın ölümüne sebep olanlar kimse; bu ihmale göz yumanlar kimse; komutanından sağlık personeline, denetlemekle görevli kim varsa, hepsi yargılanmalı, en ağır cezayı almalı ve ordudan derhal ihraç edilmelidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan ve aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği nedeniyle muhafız er Hayrullah Halit Karaman ve ikmal er Semih Erdoğan'ın şehit olmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan… 20 yaşında, hayatlarının baharında, bu ülkenin yoksul ailelerinin çocuklarıydılar. Bedelli askerlik yapma imkânı olmayan, kısa süreli de olsa askerlik görevlerini yerine getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emanet edilmişlerdi. Devlete, millete emanettiler! Onlara gözümüz gibi bakmamız gerekiyordu! Üstlerine titrememiz gerekiyordu! Ama bu çocuklar susuz kaldılar, sodyum dengesizliği nedeniyle çoklu organ yetmezliğinden hayatlarını kaybettiler! Kabul edemiyorum, hiç kimse kabul etmemeli! Bu bir ihmal değilse, vicdansızlıktır ve kasıttır! Bu evlatlarımızın ölümüne sebep olanlar kimse; bu ihmale göz yumanlar kimse; komutanından sağlık personeline, denetlemekle görevli kim varsa, hepsi yargılanmalı, en ağır cezayı almalı ve ordudan derhal ihraç edilmelidir. Ben bir milletvekili olarak bu sürecin takipçisi olacağım. Bu çocukların hesabını sormadan, bu işin peşini bırakmayacağım. Hayrullah'ın da, Semih'in de vebali hepimizin omzundadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."