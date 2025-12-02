İki ayı geride bıraktı: Diyanet’te Arpaguş rahatsızlığı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, başkanlıkta iki ayı geride bıraktı. BirGün’e konuşan Diyanet kaynakları, Arpaguş’un Diyanet İşleri Başkanlığı dönemine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Başkanlık kaynakları, Arpaguş’un İstanbul Müftülüğü dönemiyle ilgili bilgi de paylaştı.

Marmara İlahiyat Fakültesi kadrosunda kadrosu bulunan Arpaguş, Diyanet kaynaklarına göre, dört yıl boyunca görevlendirme ile yürüttüğü İstanbul Müftülüğü sırasında, “Görünmez bir profil” çizdi. Müftülük kaynakları da Arpaguş’un çalışma tarzına ve yönetim pratiğine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“ODASINDAN ÇIKMAYAN BAŞKAN”

Diyanet ve İstanbul Müftülüğü kaynaklarının aktardıklarına göre Arpaguş, görev süresi boyunca makam odasından neredeyse hiç çıkmadı. Arpaguş’un İstanbul’daki 39 ilçe müftülüğünün bir kısmına dört yıl boyunca bir kez bile gitmediği, bu nedenle ilçe müftülerinin rahatsızlıklarını defalarca dile getirdiği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı programları yakından takip eden Arpaguş’un, 15 Temmuz anma töreninin ardından Erdoğan’ın makam aracına binmesiyle birlikte, başkanlık için adını daha çok duyurdu.

Arpaguş’un, müftülük yönetiminde fiili görevinin büyük bölümünü yardımcısı Metin Akbaş’a bıraktığı iddia edildi. Akbaş’ın, Arpaguş döneminde Din Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanmasının 81 il müftüsünün tepkisini çektiği savunuldu.

TEPKİSİZLİK

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’un, müftülük içindeki sorunlara müdahale etmediği de eleştiriler arasında sıralandı. Özellikle tarihi camilerde görev yapan bazı imamların ikinci veya üçüncü dini nikâh yapmaları, ticaretle uğraşmaları ve görevlerine devam etmemeleri gibi konulara karşı tepkisiz kaldığı da iddialar arasında yer aldı.

Başkanlık değişiminin üzerinden iki ayı aşkın süre geçmesine karşın Ali Erbaş’a yakın isimlerin yönetime atanması da eleştirilere neden oldu. Arpaguş’un, “Kibirli bir tutum” sergilediğini iddia eden Diyanet kaynakları, “Göreve başladığında umut veren Safi Bey gitti, yeni bir kimlik geldi” sözleriyle dönüşümü özetledi.