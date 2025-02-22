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İki ayrı ilde öğretmenlere saldırdılar

Güncel
  • 22.02.2025 06:00
  • Giriş: 22.02.2025 06:00
  • Güncelleme: 22.02.2025 06:00
İki ayrı ilde öğretmenlere saldırdılar
Fotoğraf: DHA

Haber Merkezi

Konya’da Kutören İlkokulu’nda öğretmen Cihan Güçlü silahlı saldırıya uğradı. Bir öğrencisinin ağabeyi Kerem K.’nin ateşli silahla saldırdığı Güçlü, sırtı, kasık ve sol bacağından yaralandı. Güçlü, ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan Manisa’da Fatih Ortakokulu’nda öğretmen Resul Şahin, öğrencisinin ağabeyi Berzan K. ve Güven G. tarafından darbedildi. 2 şüpheli tutuklanırken eğitim sendikaları yaşananları protesto etti.

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