"İki bakan daha görevden alınacak" iddiası: "Partide ayağını kaydırmak isteyenler var"

Gazeteci İsmail Saymaz, iki bakanlıktaki değişimin ardından Kabine'de iki bakanın daha değişeceğine dair bir kulis paylaştı. Bakanlardan birinin parti içinde ayağının kaydırılmak istendiğini ileri süren Saymaz, "Başka hiçbir bakan için bunları işitmedim" dedi.

Kabine'de Fahrettin Koca ve Mehmet Özhaseki'nin ardından iki ismin daha değişeceği iddia ediliyor.

Geçen hafta Kabine'de yapılan yapılan değişiklikler Türkiye'nin gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, uzun süredir gündemde olan Kabine revizyonuyla ilgili ilk adımı attı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevden alındı. Koca'nın yerine e İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Özhaseki'nin yerine ise önceki Bakan Murat Kurum getirildi.

Koca'nın istifa ettiğine dair ilk iddiayı gündeme getiren gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV ekranlarında yayımlanan 'Gündem Özel' programında Kabine'yi yeni değişikliklerin beklediğini öne sürdü.

Saymaz'ın iddiasına göre, iki bakanlıkta daha değişim olacak. Bunlardan biri Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Bolat'la ilgili çok sayıda "istifa edecek, görevden ayrılmak istiyor' duyumları aldığını aktaran Saymaz, diğer ismin de Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olduğunu söyledi. Uraloğlu'nun görevden alabileceğini söyleyen Saymaz, "Galiba Abdulkadir beyin parti içinde ayağını kaydırmak isteyenler var. Başka hiçbir bakan için bunları işitmedim" dedi.

İsmail Saymaz açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden yarına bir bakan değişikliği bekleniyor diyemem. Bugün görüştüğüm AKP kaynaklarım. Cumhurbaşkanının bir hafta arayla bir bakan daha değiştirmeyeceğini söylediler. Tabii bu değişmeyeceği anlamına gelmez. Fakat özellikle Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile ilgili çok fazla 'istifa edecek, görevden ayrılmak istiyor' duyumları alıyorum. Ömer Bolat durumu Yeni Şafak tarafından yalanlanıyor. Ömer Bolat'ın ayrılma ihtimallerine çok tepkisel yaklaşıyor. Hatta bugün bir yetkili ile görüştüğümde Ticaret Bakanı danışmanının az evvel yanında olduğunu ve böyle gelişme olmadığını da aktardı. En çok duyduğum isim Ömer Bolat. Onunda gerekçesinin 'sağlık sorunları' olduğu söyleniyor.

Diğer duyduğum isim ise Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun görevden alınacağı yönünde. Abdulkadir beyin yakın çevresine bunu sorduğumda ise bu bilgi yalanlanıyor. Hatta onlar 'önümüzdeki hafta bakanlar kurumu programı hazırlıyoruz nasıl böyle bir şey olabilir?" diyorlar. Ben de düşünmeden edemiyorum. Galiba Abdulkadir beyin parti içinde ayağını kaydırmak isteyenler var. Başka hiçbir bakan için bunları işitmedim. Ama ben bu iki isim hakkında çok kulis döndüğünü söyleyebilirim. Bu görevden alınacakları anlamın gelmeyebilir ama bu onların AKP etrafındaki çeşitli çemberlerde onlara dair bir durum olduğu anlamına gelir. Eğer bir bakanla ilgili bir tasarruf yapılacaksa ben bu işin Ömer Bolat'la başlayıp Abdulkadir Uraloğlu ile devam edeceğini düşünüyorum."