İki belediye başkanı AKP'ye katıldı

CHP'den istifa eden ve bir süredir görevini bağımsız şekilde sürdüren Antalya’nın Aksu ilçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç AKP saflarına geçti.

İki ismin rozetleri bugünkü grup toplantısı sonunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

İsa Yıldırım ve Necati Koç’a parti rozetlerini takan AKP'li Cumhurbaşkanı, iki ismi katılımlarından dolayı tebrik etti.

ELİNİ ÖPMEK İSTEDİ

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak belediye başkanı seçilen İsa Yıldırım 27 Eylül 2025’te CHP'den istifa etti.

Erdoğan'ın rozetini takmasının ardından İsa Yıldırım'ın Erdoğan'ın elini öpmek için eğildiği anlar da kameralara yansıdı.