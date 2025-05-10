İki cephede de zafer

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sinpaş Kızılbük GYO’ya karşı yürütülen mücadelede kritik iki gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şirketin “Kıyı Düzenlemesi ve Yat Yanaşma/Bağlanma Yerleri” projesi için “çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli” kararı verdi.

Öte yandan, projeye imar mevzuatına aykırı 33 ruhsat verdiği belirtilen önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın CHP’den ihraç edildiği öğrenildi.

ÇED GERİKLİ KARARI

Şirket, söz konusu proje için geçtiğimiz günlerde Bakanlığa başvurdu. Toplam 21 bin 833 metrekarelik deniz alanı üzerinde işlem yapılması planlanıyor. Bunun 20 bin 390 metrekarelik kısmı deniz dolgusu, 1.443 metrekarelik kısmı ise yat yanaşma ve bağlanma alanı olarak projelendirildi.

Proje dosyasına göre, denizin doldurulması için toplam 32 bin 766 metreküp dolgu yapılacak. Bu miktarın 10 bin 237 metreküpü su altına beton dökülerek, 22 bin 539 metreküpü ise taş dolguyla gerçekleştirilecek. Projenin yatırım bedeli ise 97 milyon 234 bin 125 TL olarak açıklandı. Proje alanı; Milli Park, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Tabiat Parkı Koruma Alanı sınırları içinde yer alıyor. Ayrıca kıyı gerisindeki inşaat alanı, kısmen Orman Alanı ve Kentsel Yerleşik Alan olarak tanımlanıyor. Bakanlık, yaptığı incelemenin ardından “ÇED gerekli” kararı verdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki milli park sınırları içinde yer alan Sinpaş’a ait Kızılbük projesi, kamuoyunda birçok kesim tarafından “ekokırım suçu” olarak tanımlanıyor. Bu projeye karşı mücadele 2019 yılından bu yana aralıksız sürüyor.

SİNPAŞ DURMUYOR

Geçtiğimiz aylarda Muğla 3. İdare Mahkemesi, projeye ilişkin 17 ruhsat ile bir imar durum belgesini iptal etti. Bu kararın ardından Marmaris Belediyesi, bunlara ek olarak 16 adet tadilat ruhsatını da geçersiz saydı. Daha sonra 25 yeni ruhsatın da iptal edilmesiyle birlikte, belediye proje alanı için yıkım kararı aldı. Ancak tüm bu yargı kararları görmezden gelinerek, şantiyedeki çalışmalar sürdürüldü. Kent Politikaları Derneği, inşaatın durdurulması ve yasal sürecin işletilmesi amacıyla bir imza kampanyası başlattı. Toplanan 6 bin 200 imza, yetkililere iletilmek üzere Muğla Valiliği’ne teslim edildi. Mahkeme hükümlerine rağmen devam eden inşaat sahasında, ruhsatsız yapılaşmaların varlığını koruduğu, milli park alanının fiilen işgal edildiği tespit edildi. Ayrıca, şirketin mülkiyeti kendisine ait olmayan alanlarda da izinsiz inşaat yaptığı, bölgede yeterli altyapı bulunmamasına karşın devremülk satışlarını sürdürdüğü bildirildi. Öte yandan, yaklaşık 35 yıldır atıl durumda bulunan 5 katlı otel binasına, herhangi bir güçlendirme ruhsatı alınmadan kat ilaveleri yapıldığı ve bu yapıların halka satışının gerçekleştirildiği belirtildi.

∗∗∗

ESKİ BAŞKAN İHRAÇ EDİLDİ

Yerel seçimlere iki gün kala Sinpaş’a 33 ek ruhsat düzenlediği belirlenen Mehmet Oktay, Aralık ayında “kesin ihraç” talebiyle MYK kararı doğrultusunda Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Edinilen bilgilere göre Oktay, CHP’den ihraç edildi.