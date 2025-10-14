İki dev bankadan altın raporu: 2026 tahminleri yükseldi

Fransız bankacılık devi Societe Generale, altın fiyatı tahminini yukarı yönlü güncelledi. Banka analistleri, altın için 2026 sonu hedefini ons başına 5 bin dolara çıkardı.

Analistler Michael Haigh ve Ben Hoff, yayınladıkları notta, "ETF girişleri güçlü seyrini koruyor ve merkez bankalarının altın alımlarının dirençli kalmasını bekliyoruz. Bu nedenle hedef fiyatlarımızı yukarı yönlü güncellemekte hem emin hem de zorunlu hissediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"FİYATLARIN ONS BAŞINA 5 BİN DOLARA ULAŞMASINI BEKLİYORUZ"

Banka, küresel talepteki artışın öngörülerinin ötesine geçtiğini belirterek, "Artık fiyatların 2026 sonuna kadar ons başına 5 bin dolara ulaşmasını bekliyoruz, çünkü piyasa girişlerinin hızı başlangıçtaki varsayımlarımızı aşmış durumda" açıklamasında bulundu.

İngiliz dev banka Standard Chartered da tahminini yükseltti

İngiltere merkezli dev banka Standard Chartered da altın fiyatı tahminlerini 2026 yılı için yukarı yönlü revize etti. Banka ons altının 2026 yılında 4 bin 488 dolara çıkmasını bekliyor.

Kaynak: ekonomim.com