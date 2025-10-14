İki fotoğrafçı Rennes’de

45 yılı aşkın süredir belgesel fotoğrafçılığıyla tanınan Ali Öz, Fransa’nın Rennes kentinde düzenlenecek olan 15. Kamu İmaj Festivali’ne (Festival Image Publique) davet edildi. Festivalde Türkiye’yi temsil edecek iki fotoğrafçıdan biri olan Öz, etkinlik kapsamında belgesel gösterimi, sunumlar ve atölye çalışmaları gerçekleştirecek. Etkinlikler, Rennes’teki Maxim Art Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek. Derneğin kurucusu ve yöneticisi olan Türk ressam Funda Tokaç’ın desteğiyle yapılacak etkinliklerde, Öz’ün sanat yaşamını konu alan üç bölümlük bir belgesel de gösterilecek. Sanatçının "Tarlabaşı, Utanç Şehir Değil" adlı fotoğraf serisi festivalin öne çıkan projeleri arasında yer alıyor.

Ali Öz’ün fotoğrafları, Rennes’in sakin yaşamından kesitler sunarak "şehrin görünmez fısıltılarını" yansıtıyor.

Festival kapsamında Öz’ün fotoğraflarının gösterimi 7 Kasım’da saat 20.00’de, atölye çalışması ise 8 Kasım’da Bruz’daki Magnolia Room’da gerçekleştirilecek. Atölye, "kentsel çevre" temasıyla yapılacak ve katılım ücretli olacak. Rennes-İstanbul Karma Sergisi / Çapraz Görüşler başlıklı özel bölümde, Ali Öz ve Masis Üşenmez, iki farklı dönemden İstanbul’u, 1980’ler ve günümüzü fotoğraf üzerinden karşılaştırmalı bir biçimde izleyiciyle buluşturacak.