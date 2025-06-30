İki gazetecinin X hesaplarına erişim engeli

Gazeteciler Altan Sancar ve Ali Macit'in X hesaplarına erişim engeli getirildi.

İki gazeteci de Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda arkadaşının tutuklu bulunduğu iBB davasını yakından takip ediyordu.

Sözcü gazetesi muhabiri Ali Macit'in hesabına ulaşılamıyor.

Altan Sancar da X üzerinden yaptığı paylaşımda hesabına erişim engeli getirildiğini kararın henüz uygulanmadığını ifade etti.