İki gazetecinin X hesaplarına erişim engeli
İBB soruşturmasını yakından takip eden gazeteciler Altan Sancar ve Ali Macit'in X hesaplarına erişim engeli getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteciler Altan Sancar ve Ali Macit'in X hesaplarına erişim engeli getirildi.
İki gazeteci de Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda arkadaşının tutuklu bulunduğu iBB davasını yakından takip ediyordu.
Sözcü gazetesi muhabiri Ali Macit'in hesabına ulaşılamıyor.
Altan Sancar da X üzerinden yaptığı paylaşımda hesabına erişim engeli getirildiğini kararın henüz uygulanmadığını ifade etti.