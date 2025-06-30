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İki gazetecinin X hesaplarına erişim engeli

İBB soruşturmasını yakından takip eden gazeteciler Altan Sancar ve Ali Macit'in X hesaplarına erişim engeli getirildi.

Medya
  • 30.06.2025 14:44
  • Giriş: 30.06.2025 14:44
  • Güncelleme: 30.06.2025 14:52
Kaynak: Haber Merkezi
İki gazetecinin X hesaplarına erişim engeli

Gazeteciler Altan Sancar ve Ali Macit'in X hesaplarına erişim engeli getirildi.

İki gazeteci de Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda arkadaşının tutuklu bulunduğu iBB davasını yakından takip ediyordu.

Sözcü gazetesi muhabiri Ali Macit'in hesabına ulaşılamıyor.

Altan Sancar da X üzerinden yaptığı paylaşımda hesabına erişim engeli getirildiğini kararın henüz uygulanmadığını ifade etti.

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