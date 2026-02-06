İki geçmiş, tek kader: Premier Lig'de düşme hattı hesaplaşması

ULAŞ ARAL

Bir dönem şampiyonluk yarışlarının gediklisi, Şampiyonlar Ligi gecelerinin tanıdık yüzleri. Bugün ise bambaşka bir hikâyenin içindeler.

Premier Lig'de bu hafta zirve yarışı değil, hayatta kalma mücadelesi öne çıkıyor. Ligin nostaljiyle yüklü iki kulübü Leeds United ile Nottingham Forest, Elland Road’da kader maçına çıkacak.

Premier Lig'de sezonun kritik virajlarından birine girilirken, haftanın açılış maçı düşme hattındaki dengeleri doğrudan etkileyecek nitelikte.

KÜMEDE KALMA HESAPLARI

Ligin son sırasında yer alan Wolverhampton’ın hemen üzerinde bulunan 18'inci sıradaki West Ham United, sahasında 19'uncu basamaktaki Burnley’yi ağırlayacak. West Ham adına tablo net: Alınacak bir galibiyet, hem Burnley hem de Wolves ile arasındaki puan farkını açmak anlamına gelecek.

Bu denklemde Leeds United-Nottingham Forest karşılaşmasının berabere bitmesi, Londra ekibi için en ideal senaryo. 26 puanda bulunan iki takımın puan kaybetmesi ve West Ham’ın kazanması hâlinde, düşme hattındaki fark 4 puana kadar düşecek.

Zirve baskısının ağır olduğu sıkça söylenir; ancak düşmemeye oynamanın yarattığı stres, çoğu zaman daha yıpratıcı. Çünkü bu seviyede bazı maçları kazanmak zorunda değilsiniz ama kaybetmemek zorundasınız. Bu kulüplerin, yıllar sonra yeniden böyle bir mücadelede karşı karşıya geliyor olması ise futbolun döngüsünü ve hafızasını canlı tutuyor.

Teknik direktörler cephesinde de dikkat çekici bir tablo var. Leeds United’da Daniel Farke, “Championship hocası” etiketini tamamen silip Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor.

Nottingham Forest cephesinde ise ligde takım tutma konusunda belki de en mahir isimlerden biri olarak görülen Sean Dyche öne çıkıyor. Üst seviye takımlarda kendini tam anlamıyla gösterememiş olsa da Premier Lig'in hayatta kalma uzmanlarından biri olarak anılmayı fazlasıyla hak ediyor.

ÖZEL HESAPLAŞMALAR

Bu hikâyenin arka planında bir de Nuno Espirito Santo faktörü bulunuyor. Geçen sezon Nottingham Forest'ı Avrupa kupalarına taşıyan ancak kulüp sahibi Evangelos Marinakis ile yaşadığı problemler nedeniyle takımdan gönderilen Santo için bu maç özel bir anlam taşıyor. Özetle West Ham cephesinde hedef yalnızca ligde kalmak değil, geçen sezondan kalan ve kapanmayı bekleyen bir hesabı da kapatmak.

Saha içine indiğimizde, Leeds United’ın Elland Road’da Daniel Farke’nin alışıldık baskılı oyunuyla maça başlaması sürpriz olmayacak. İç sahada yüksek tempo, agresif ön alan baskısı ve oyunu rakip yarı sahaya yıkma planı öne çıkıyor. Nottingham Forest cephesinde ise plan daha net ve daha sabırlı: kazanılan ikinci toplar, hızlı geçişler ve hücumun merkezinde Morgan Gibbs-White’ın etkinliği.

Elland Road, uzun bir aradan sonra yeniden gerçekten anlamlı bir maça ev sahipliği yapacak. Bir zamanlar İngiltere futbolunun ritmini belirleyen bu adresler, bugün geçmişle bugünü aynı sahada buluşturan, 1980’leri ve 1990’ları hatırlatan bir hayatta kalma mücadelesine sahne olacak.