İki genç kadını katleden Semih Çelik'in davasında takipsizlik kararı

İstanbul’da 4 Ekim 2024’te Eyüpsultan’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil’i, Fatih Edirnekapı Surları’nda ise 19 yaşındaki İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'e (19) ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

BİR GENCİ EVİNDE, DİĞERİNİ SURLARDA VAHŞİCE KATLETTİ

Olay günü Semih Çelik’in evine gelen Ayşenur Halil’i yatağında boğazını keserek öldürdüğü belirtilen kararda, Semih Çelik'in evde 3 saat kaldıktan sonra üzerini değiştirerek surlara gittiği, bu sırada İkbal Uzuner’in surların önüne giderek bir süre Semih'i beklediği, Semih'in olayı gerçekleştirdiği surlara çıktığı, İkbal'in surların üzerine çıkan Semih'i görerek el salladığı ve Semih ile telefonda görüştüğü, ardından Semih'in yanına giderek surların üzerine çıktığı, surların üzerinde buluştukları ve Semih'in burada İkbal'i öldürüp beden bütünlüğünü bozduğu kaydedildi.

SEMİH’E DİRENÇ GÖSTERMEDİKLERİ BELİRTİLDİ

Verilen kararda, evde yapılan incelemede herhangi bir dağınıklığa rastlanılamadığı, 2 genç kadının tırnaklarında Semih Çelik’e ait DNA tespit edilemediği, İkbal Uzuner'in surların üzerindeyken herhangi bir bağrışmasını duyan bir kişiye rastlanılamadığı ve bu sebeplerle 2 gencin Semih Çelik’e direnç gösterdiklerine dair herhangi bir delil elde edilemediği kaydedildi.

BABASINA "REİS SENİ NASIL KESMEMİ İSTERSİN?" DEMİŞ

Semih Çelik’in kendisini ve İkbal Uzuner’i öldürmek istediğine ilişkin kayıtların olduğu belirtilen kararda, Semih Çelik'in babası ile bir gün önce yaptığı görüşmede "Reis seni nasıl kesmemi istersin?" dediği, olay günü Ayşenur'u katletmeden hemen önce ise annesine "Akşama kadar yaşayacak mıyız?" dediği aktarıldı.

Verilen kararda, Semih Çelik’e yardım eden üçüncü bir kişinin tespit edilemediği, bu eylemlere yönlendirdiği düşünülen satanizm düşünce yapısı ile Discord (inceller) veya Telegram isimli uygulamalara yönelik herhangi bir delil elde edilemediği de kaydedildi.

İKBAL UZUNER’İN EVDEN KAÇARAK SEMİH ÇELİK’İN YANINA GİTTİĞİ BELİRTİLDİ

İkbal Uzuner’in babasının ifadesine ise olay günü İkbal'i aradığında bir erkek şahsın açtığını, "Merak etmeyin İkbal emin ellerde" dediğini, ısrarla aradıklarını, bu sefer farklı bir erkek şahsın telefonu açtığını, "Ben surların yanında bayrağın altındayım. Telefon yukarıdan önüme düştü, gel vereyim" dediğini, Edirnekapı Surları'na doğru gittiklerini, telefonu açan şahsın evsiz bir şahıs olduğunu, bu şahsa telefonu nereden bulduğunu sorduğunda yukarıdan aşağıya düştüğünü söylediğini, kalabalığın surlara doğru baktıklarını gördüklerini, o yöne doğru ilerlediklerini, çok geçmeden kızlarının başını gördüklerini söylediği kaydedildi.

KASAP DÜKKANINDA ÇALIŞIRKEN UYUŞTURUCU DA KULLANIYORMUŞ

Verilen kararda, Semih Çelik'in babasının ifadesine göre Semih'in 16 yaşına gelene kadar inançlı birisi olduğunu, namaz kıldığını, pandemi döneminden sonra deist olduğunu söylediğini, lisede okurken okumayacağını söylemesi üzerine okuldan aldıklarını, açık liseyi bitirdiğini, yaklaşık üç yıl önce Semih'e psikolojik ilaçlar yazıldığını ancak bu ilaçları kullanmadığını, oğlunun kasap olmak istediğini, kasap dükkanında işe başladığını, iki yıl önce uyuşturucu madde kullanmaya başladığını, yaklaşık 3 aydır uyuşturucu alacak parasının olmaması sebebiyle uyuşturucu madde kullanmadığını, ara ara eve şarap, bira gibi alkoller aldığını, yaklaşık bir yıl önce oğlunun odasına girdiğinde insan psikolojisini korkutan şeytana benzer kara kalem resimler gördüğünü, oğluna bu durumu sorduğunu ve "Düşünce yapılarımız farklı" dediğini, başka açıklama yapmadığını söylediği belirtildi.