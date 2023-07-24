İki grubun silahlı kavgası genç kadını hayattan kopardı

Gaziantep’te, husumetli iki grubun silahlı kavgası sırasında sokakta bulunan ve ağır yaralanan Serpil Temiz hayatını kaybetti. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta husumetli iki grup arasında tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grup da birbirlerine silahlarla ateş etti. Bu esnada M.A. isimli şahsın ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar olayla ilgisi olmayan Serpil Temiz’e isabet etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Serpil Temiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olayla ilgili çalışma yapan ekipler, Serpil Temiz’in ölümüne neden olan M.A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın adliyedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.