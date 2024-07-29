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İki grubun silahlı kavgasında: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 29.07.2024 17:43
  • Giriş: 29.07.2024 17:43
  • Güncelleme: 29.07.2024 17:43
Kaynak: İHA
İki grubun silahlı kavgasında: 2 yaralı

Malatya’da, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, 12.00’da, Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Denizhan caddesi üzerine karşılaşan husumetli iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda silahla açılan ateş sonucu S.Y. ile M.K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların kentteki farklı hastanelere kaldırıldığı olayda, A.D. ile M.M.Y. gözaltına alınırken, hastanede tedavi altına alınan S.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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