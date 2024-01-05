İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Saat 22.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Saddam El S. (20), henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs tarafından bacağından bıçakla yaralandı. Saldırganlar kayıplara karıştı.

Kanlar içinde kalan şahıs, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.