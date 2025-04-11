İki grup arasında kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi’nde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Meydana gelen kavgada M.Ö.A., isimli bir kişi darp neticesinde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.