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İki grup arasında "kız isteme" kavgası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 20.06.2025 15:17
  • Giriş: 20.06.2025 15:17
  • Güncelleme: 20.06.2025 15:18
Kaynak: İHA
İki grup arasında "kız isteme" kavgası: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında "kız isteme" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Şeyh Şamil Mahallesi Urfa Bulvarı’nda iki grup, daha önce kız isteme meselesi yüzünden tartıştı.
Taraflar arasından yaşanan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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