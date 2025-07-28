İki gün sonra tercihler başlıyor ama kılavuz açıklanmadı: Öğrenciler neye göre tercih yapacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 19 Temmuz’da açıklandı. ÖSYM’nin takvimine göre üniversite tercihleri ise iki gün sonra yani 30 Temmuz’da başlayacak. Doğal olarak üniversiteli adayları da şu anda tercihleri düşünüyorlar. Ancak bu yıl önceki yılların aksine yaşanan bir durumla karşı karşıyayız. ÖSYM henüz tercih kılavuzunu açıklamadı.

Tercih kılavuzundan geçen seneye hangi bölüme hangi sıradan girildiğini, kontenjanları öğrenebiliyoruz. Ancak şu an öğrencilerin neye göre tercih yapacakları belli değil. Geçen senelere baktığımızda ise ya sınav sonuçlarının açıklanmasından günler önce ya da aynı gün kılavuzun açıklandığını görüyoruz. Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal’ın yaptığı çalışmaya göre YKS’ye geçildiğinden beri yıl yıl sınavın sonucunun ve kılavuzun açıklandığı tarihler şöyle:

2018: Sınav sonucu 31 Temmuz’da, kılavuz ise 3 Temmuz’da yayımlandı. Sonuçtan 28 gün önce adaylar kılavuza erişebildi.

2019: Sonuç 17 Temmuz’da, kılavuz 20 Haziran’da yayımlandı. Adaylar sınav sonucunda 27 gün önce kılavuza ulaştılar.

2020: Bu yıl mesafe biraz azaldı. Kılavuz 21 Temmuz’da, sonuçlar 27 Temmuz’da açıklandı. Arada 6 günlük bir fark vardı.

2021: Sınav sonucu 28 Temmuz’da, kılavuz 16 Temmuz’da duyuruldu. Öğrenciler sonuçlarından 12 gün önce kılavuza ulaştı.

2022: ÖSYM bu yıl bir değişikliğe gitti ve sonuçtan sonra kılavuzu açıkladı. Sonuçlar 18 Temmuz’da kılavuz 19 Temmuz’da duyuruldu.

2023: Bu yıl yine değişikliğe gidildi. Kılavuz sonuçla aynı gün yayımlandı. Hem sonuçlar hem de kılavuz 20 Temmuz’da açıklandı.

2024: 2023’teki gibi oldu ve sonuçla kılavuz aynı gün duyuruldu. Her ikisi de 16 Temmuz’da açıklandı.

2025: Sınav sonucu 19 Temmuz’da yayımlandı. Bugün itibarıyla üstünden tam 9 gün geçti. Ancak kılavuzdan herhangi bir ses yok.

KILAVUZ YOK, TAVSİYE VAR

Tablo yukarıda anlattığımız gibiyken ÖSYM’den ya da YÖK’ten kılavuzun açıklanmasıyla ilgili herhangi bir duyuru gelmedi. Bu süreçte gazeteler geçmiş yıllardaki alışkanlıklarıyla tercih rehberleri dağıttı. Ancak öğrencilerin neye göre tercih yapacağı belirsiz.

Buna karşın YÖK Başkanı Erol Özvar öğrencilere tercihlere yönelik tavsiyelerde bulundu. Özvar, “Adaylarımıza güncellemekte olduğumuz YÖK Atlas’a çok dikkatli bakmalarını tavsiye ediyorum. Bu yıl çok önemli yenilikler var. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için doğru tercih fevkalade önemlidir. Biz sizler için hazırız. Sıra şimdi sizde” dedi.