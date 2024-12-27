İki günde 4 servis kazası: Onlarca öğrenci yaralandı

Haber Merkezi

İktidarın denetimsizliği birçok alanda yurttaşların yaşamını yitirmesine neden oluyor. Son 2 günde İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir’de yaşanan servis kazaları sonucunda onlarca öğrenci yaralanırken bir çocuk yaşamını yitirdi.

2 GÜNDE 4 KAZA

İstanbul ve Balıkesir’in ardından dün sabah saatlerinde İzmir’in Buca ilçesinde öğrenci servisi park halindeki TIR’a çarptı. Kazada serviste bulunan 15 yaşındaki 9’uncu sınıf öğrencisi Yağmur Çelebi hayatını kaybetti. Yaralanan öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda Mardin’in Kızıltepe ilçesinde dün akşam saatlerinde okul servisi ile cipin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir ve Mardin’de meydana gelen kaza son 2 günde yaşanan 4’üncü servis kazası oldu. Balıkesir’de önceki gün okul servisi ve TIR’ın çarpması sonucu meydana gelen kazada 5’i ağır olmak üzere 26 kişi yaralanmıştı.

YOĞUN BAKIMDALAR

Kazayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Tunç, “26 öğrenciden 5'inin şu anda yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. 21 öğrencimizin de durumları iyi. Adli soruşturma neticesinde kusurlu olanlarla ilgili cumhuriyet savcılarımız gereğini yapacaklar” dedi.

Öte yandan önceki gün İstanbul’da TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyreden okul servisi, arkadan bir aracın çarpması sonucu sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 7’si çocuk 10 kişi yaralanırken hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.