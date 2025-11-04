İki günde iki, 11 ayda 71 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

Emek Servisi

Bir çocuk işçi daha suiistimal edilen iş kanunları, alınmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ve ihmal yüzünden çalışırken yaşamını yitirdi. Urfa Merkez Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi'nde çalıştırıldığı inşaatın 5'inci katından düştüğü belirtilen 14 yaşındaki çocuk işçi hayatını kaybetti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi), 14 yaşındaki çocuğun adının Mustafa Mustafa olduğunu ve savaştan kaçarak ülkeye sığınan bir Suriyeli olduğunu aktardı. Meclis, Mustafa’nın 2025’in başından bu yana iş cinayetinde yaşamını yitiren 71’inci çocuk olduğunu belirtti.

ÇOCUK HAKKI İHLALİ

İş cinayetine dair Urfa Barosu Emek Komisyonu ve Çocuk Hakları Komisyonu yazılı açıklama yaptı. Emek Komisyonu’nun açıklamasında çocuk işçiliğine tepki gösterilerek “Bu acı olay, çocuk işçiliğinin ülkemizde hala ne kadar yaygın ve ölümcül sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasalarımıza göre kesinlikle yasaktır. Ancak ekonomik zorluklar, denetimsizlik ve sorumsuzluk, çocukların hayatlarına mal olmaktadır. Bir kez daha hatırlatıyoruz; çocuk işçiliği kader değil, ihmaldir” denildi.

Çocuk Hakları Komisyonu ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bir çocuğun eğitim alması, oyun oynaması ve güvenli bir çevrede büyümesi gerekirken ağır ve tehlikeli koşullarda çalıştırılması, ülkemizde çocuk işçiliğin hâlâ acı bir gerçeklik olarak karşımızda durduğunu göstermektedir. Bu olay yalnızca bir ‘iş kazası’ değil; denetimsizliğin, yoksulluğun ve ihmallerin sonucunda yaşanmış bir çocuk hakkı ihlalidir.”

Dün yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mustafa, iki günde iş cinayetlerinde hayatını kaybeden ikinci çocuk oldu. Önceki gün de 17 yaşındaki Miraç Sağlam, Maraş Andırın’da çalışırken yaşamını yitirmişti. 17 yaşındaki Sağlam, ağaç işçisi olarak çalışırken tel altı kesimi yaptığı esnada 80 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı düşerek hayatını kaybetmişti.