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İki haftalık ara bitti: İstanbul trafiğinde okul yoğunluğu

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci bugün yeniden dersbaşı yaptı. Ara tatilin sona ermesinin ardından, İstanbul’da yeni hafta yoğun trafikle başladı.

Güncel
  • 03.02.2025 08:21
  • Giriş: 03.02.2025 08:21
  • Güncelleme: 03.02.2025 08:22
İki haftalık ara bitti: İstanbul trafiğinde okul yoğunluğu

İstanbul’da iki haftalık ara tatilin ardından okulların yeniden açılmasıyla, sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

İlk ve orta öğretim kurumlarında okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bugün ders başı yaptı.

Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu’nda Halıcıoğlu mevkisi, Haliç Köprüsü, Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 08.15 sıralarında yüzde 63 olarak ölçüldü.

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