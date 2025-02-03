İki haftalık ara bitti: İstanbul trafiğinde okul yoğunluğu
Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci bugün yeniden dersbaşı yaptı. Ara tatilin sona ermesinin ardından, İstanbul’da yeni hafta yoğun trafikle başladı.
İstanbul’da iki haftalık ara tatilin ardından okulların yeniden açılmasıyla, sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.
İlk ve orta öğretim kurumlarında okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bugün ders başı yaptı.
Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu’nda Halıcıoğlu mevkisi, Haliç Köprüsü, Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.
İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 08.15 sıralarında yüzde 63 olarak ölçüldü.