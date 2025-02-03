İki haftalık ara bitti: İstanbul trafiğinde okul yoğunluğu

İstanbul’da iki haftalık ara tatilin ardından okulların yeniden açılmasıyla, sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

İlk ve orta öğretim kurumlarında okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bugün ders başı yaptı.

Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu’nda Halıcıoğlu mevkisi, Haliç Köprüsü, Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 08.15 sıralarında yüzde 63 olarak ölçüldü.