İki haftalık düşüş 150 milyar dolara dayandı: KKM'de kayıp tam gaz

KKM hesaplarından çıkış her geçen hafta hızlanıyor. KKM hesaplarının büyüklüğü geçen hafta 72.92 milyar dolar geriledi. Böylece son iki haftada 147.48 milyar dolar düşüş yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve yeni ekonomi yönetiminin Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkış için attıkları adımların ardından son iki haftada KKM’den çözülme hız kazandı.

6 Ekim haftasında 74.56 milyar lira azalan KKM hesaplarının büyüklüğü geçen haftada da 72.92 milyar dolar geriledi. Böylece son iki haftada 147.48 milyar dolar düşüş meydana geldi.

Merkez Bankası’nın KKM’den standart TL mevduata geçiş uygulamasını duyurduğu 18 Ağustos haftasından bu yana yaşanan 252.26 milyar dolarlık azalmanın yarısından fazlası son iki haftada oluştu.

Kaynak: ekonomim.com