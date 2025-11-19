İki hastaneden taburcu edilmişlerdi: Sağlık Bakanı'ndan Böcek ailesi açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tatil için Almanya'dan geldikleri İstanbul'da zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Böcek Ailesi'ne ilişkin konuştu.

Ailenin hastaneye kaldırılmadan önce Bezmi Alem Vakıf Üniversiresi Hastanesi ve Çapa Tıp Fakültesi'nden taburcu edildiği hatılatılan Memişoğlu, "Böcek ailesinin tedavisinde sorun saptanmadı, soruşturma devam ediyor. İki hastanede yeterli hastane. Gerekli müdahaleleri yapmışlar. Biz her ihtimale karşı inceleme yapıyoruz. Bir eksiklik olduğunu düşünmüyoruz yine de inceleme yapıyoruz" dedi.

"OLAYIN NEYDEN KAYNAKLANDIĞINI SÜREÇ BİZE GÖSTERECEK"

Hukuki incelemelerin neticesinde ortaya çıkacaktır. Gerçekten üzüntülü bir olay. Ama gördüğümüz kadarıyla hastane süreçlerinde bir eksiklik yok. Yine de her ihtimale karşı inceleme yapıyoruz. Olayın neyden kaynaklandığını süreç bize gösterecek. Takip ediyoruz.”

"ŞU AN ANORMAL BİR DURUM YOK"

Memişoğlu, gıda zehirlenmelerinin arttığı yönündeki iddialara ilişkin, “İddialarla değil gerçeklerle ilgileniyoruz. Bu konuda başka bir açıklama yapmaya gerek yok. Şu an anormal bir durum yok. Ama sonuçta açıklanması veya araştırılması gereken bir husus. İnşallah gerekli merciler bunun araştırmasını yapıp sonucunu çıkaracak” yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da Bezmi Alem Vakıf Üniversiresi Hastanesi ve Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, çocuklar burada yaşamını yitirmişti.

Daha sonra ise anne ve baba da yaşamını yitirmişti.