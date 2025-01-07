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İki içki grubuna daha zam yapıldı

Biranın ardından iki içki grubuna daha zam yapıldı. Yüksek alkollü içkilere yapılan zam bugünden itibaren geçerli.

Ekonomi
  • 07.01.2025 09:22
  • Giriş: 07.01.2025 09:22
  • Güncelleme: 07.01.2025 09:31
Kaynak: Haber Merkezi
İki içki grubuna daha zam yapıldı

2025 için geçerli olan yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından içkiye yeni zamlar yapılmaya başlandı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Efes Pilsen bira grubunun ardından Pernod Ricard Turkey ve Yasmin grubuna ait alkollü içkilere de zam yapıldığını duyurdu.

Dündar, iki içki grubuna ait viski, cin, votka ve tekila gibi yüksek alkollü içkilere zam yapıldığını açıkladı.

İki gruba yapılan zam da bugünden itibaren geçerli olacak.

Dündar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fiyat listeleri şöyle:

Bira fiyatlarına büyük zam
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