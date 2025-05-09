İki il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Yağışların yarın öğleden sonraya kadar aralıklarla etkili olacağı belirtilirken, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İÇ KESİMLERDE RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR

Açıklamaya göre, İç Anadolu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yağış anında ise yerel olarak kısa süreli fırtına görülebileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.