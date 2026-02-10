İki ilde eğitime kar molası

Van’ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıkların açıklamasına göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile altı yaşına kadar çocuğu olan kadınlar da idari izinli sayılacak.

Ağrı’da da 10 Şubat’ta beklenen kar yağışı nedeniyle il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda eğitime ara verileceği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada "Eğitim ve öğretime verilen 1 (bir) günlük ara nedeniyle öğrencilerimizin okuldan uzak kaldıkları dönemdeki konu eksiklikleri öğretmenlerimiz tarafından telafi eğitim programlarıyla giderilecektir." denildi.