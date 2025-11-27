Giriş / Abone Ol
İki ilde uyuşturucu operasyonu: 447,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum ve Mersin’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 447,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel
  • 27.11.2025 08:27
  • Giriş: 27.11.2025 08:27
  • Güncelleme: 27.11.2025 08:30
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenledikleri operasyonlarla Erzurum'da 224,5 kilogram metamfetamin ile Mersin'de 223 kilogram skunk ele geçirdiklerini, 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Mersin ve Erzurum emniyet müdürlükleri koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu Mersin ve Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Ekiplerce operasyonlarda yabancı uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, Erzurum'da 224,5 kilogram metamfetamin ile Mersin'de 223 kilogram skunk ele geçirildiğini duyurdu.

