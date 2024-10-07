İki isim Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılarda Başar Önal hastalığı, Mustafa Hekimoğlu ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Bu isimlerin yerine Trabzonspor forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım ve Başakşehir'de oynayan Ömer Faruk Beyaz, aday kadroya dahil edildi.